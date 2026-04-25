Domani è atteso uno scout dello United a San Siro per Leao: il Milan osserva e riflette

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Rafael Leao torna al centro delle voci di mercato. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport sul portoghese si starebbe timidamente muovendo il Manchester United, alla ricerca di un esterno offensivo di piede destro, forte nell'uno contro uno e capace di partire da sinistra: un identikit che porta dritto al numero 10 rossonero. Domani sera a San Siro è atteso anche uno scout dei Red Devils per seguirlo da vicino.

Leao ha un contratto con il Milan fino al 2028 e percepisce 7 milioni a stagione, cifra ampiamente sostenibile per il club inglese. Da Casa Milan, intanto, filtra che il portoghese non sarebbe considerato intoccabile davanti a offerte tra i 50 e i 60 milioni, ben lontane però dalla clausola da 150.

Anche il Barcellona ha effettuato sondaggi, ma senza affondare. Leao. invece, continua a chiudere all'Arabia Saudita: il suo futuro, semmai, potrebbe parlare il linguaggio della Premier League.