Goretzka apre al Milan: Allegri spinge per il colpo in mediana

Goretzka apre al Milan: Allegri spinge per il colpo in medianaMilanNews.it
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Oggi alle 11:36Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Leon Goretzka è uno degli obiettivi più affascinanti del mercato rossonero. Il centrocampista tedesco, in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero dal 30 giugno, ha dato segnali concreti di gradimento verso il trasferimento a Milano. Il Milan gli ha messo sul tavolo una proposta di un contratto di tre anni più opzione e sta lavorando con attenzione per evitare pressioni inutili in una fase delicata della stagione. 

A spingere forte per il suo arrivo c'è Massimiliano Allegri, convito che il tedesco possa alzare il livello tecnico, fisico ed europeo del centrocampo rossonero. Goretzka non avrà sicuramente l'esplosività di qualche anno fa, ma resta un giocatore di qualità ed esperienza che potrà tornare più che utile. 