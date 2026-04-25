Sorloth strizza l'occhio al Milan: il Diavolo studia il colpo per l'attacco

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Alexander Sorloth è uno dei nomi più caldi per il nuovo Milan. Il centravanti norvegese ha dato apertura al trasferimento in rossonero e oggi è il profilo forte per guidare l'attacco della squadra di Allegri nella prossima stagione. All'Atletico Madrid ha segnato con continuità nonostante non fosse un titolare inamovibile, motivo per cui sarebbe pronto a chiedere la cessione.

Il Milan si è già mosso, ma senza forzare i tempi: servirà prima capire la posizione dell'Atletico e trovare un'intesa sul cartellino. I rossoneri non vogliono svenarsi per un attaccante che a dicembre compirà 31 anni, ma l'idea è chiara: partire da una base intorno ai 20 milioni di euro. Sorloth, dal canto suo, vede nel Milan la chance per essere finalmente titolare e protagonista, un po' come lo era a Villarreal.