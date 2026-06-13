Calciomercato UFFICIALE: Ralf Rangnick ha rinnovato il suo contratto con l'Austria

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Nel futuro di Ralf Rangnick non ci sarà l'AC Milan, adesso è ufficiale.

Nel futuro di Ralf Rangnick non ci sarà l'AC Milan, adesso è ufficiale. All'interruzione definitiva delle trattative con il club rossonero, decisa dallo stesso allenatore/dirigente tedesco nella giornata di ieri, è arrivato oggi un comunicato che certifica il fatto che l'ex RedBull Lipsia non diventerà il nuovo direttore tecnico del Diavolo.

Sui propri canali ufficiali, infatti, la Federazione austriaca ha annunciato ed ufficializzato il rinnovo di Ralf Rangnick a CT dell'Austria fino al 2028. Già negli scorsi giorni si era parlato di questa proposta di prolungamento che difatti soddisfava tutte le richieste mosse dal tedesco, che ha optato di proseguire nel suo lavoro nella Federazione europea piuttosto che ripartire e cominciare tutto da capo nel Milan.