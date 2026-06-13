Calciomercato Romano sulla pista Jaissle: "Candidato forte, lui è tentato ma l'ostacolo è il contratto che lo lega all'Al-Ahli"

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In nuovo video sul suo canale YouTube Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti importanti sul futuro della panchina del Milan.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto in casa Milan soffermandosi in modo particolare sulla questione legata al futuro della panchina rossonera, facendo anche il punto della situazione sulla candidatura di Matthias Jaissle.

Sulla pista che porta invece a Jaissle

"Dall’altra parte c’è quello di Jaissle, candidato comunque molto forte alla panchina del Milan. Anche da parte sua c’è tentazione, motivazione. Quello che mi raccontano è che anche quando lavorava in Europa ha sempre avuto il pallino di voler lavorare in Italia. Ha grande stima del calcio italiano e della possibilità di portare le sue idee in Italia. È tentato, ma l’ostacolo è il contratto che lega Jaissle all’Al-Ahli. Non solo dal punto di vista dello stipendio, ma l’indennizzo, visto che il club saudita chiederebbe tanto. Il Milan su questi due nomi sta andando con forza. Attesa una scelta quanto prima”.