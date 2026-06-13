Amorim è il principale candidato per la panchina del Milan. Colloquio in Portogallo la scorsa settimana

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Anche The Athletic conferma che Ruben Amorim è il principale candidato per sostituire l'esonerato Allegri sulla panchina del Milan

Anche The Athletic conferma la notizia di Milannews.it secondo cui Ruben Amorim è il principale candidato per la panchina del Milan. Il 41enne portoghese, attualmente senza squadra dopo essere stato esonerato lo scorso gennaio dal Manchester United, ha avuto un colloquio con il club rossonero in Portogallo la scorsa settimana. L'ex tecnico dello Sporting Lisbona ha sorpassato tutti ed è ora in pole per prendere il posto di Max Allegri, esonerato circa tre settimane fa dopo aver fallito la qualificazione alla prossima Champions League.

Amorim è uno dei tanti alleanatori valutati dal Milan negli ultimi giorni: prima aveva provato a prendere Andoni Iraola, che però è andato al Liverpool dopo l'esonero di Arne Slot, poi rossoneri hanno avuto dei contatti anche con Mauricio Pochettino, Oliver Glasner, Matthias Jaissle e Sebastian Hoeness. Tra tutti questi profili, a spuntarla potrebbe però essere Amorim che ora è il grande favorito per la panchina del Diavolo.