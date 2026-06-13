Panchina Milan: Ruben Amorim sta scalando le gerarchie

vedi letture

Orazio Accomando ha rivelato le ultime novità sul futuro della panchina del Milan. In salita le quotazioni di Amorim

Orazio Accomando, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che Ralf Rangnick non arriverà al Milan, ma rinnoverà con l'Austria. Dietro al suo mancato sbarco in rossonero, c'è il fatto che non solo le parti non hanno trovato un accordo sul progetto, ma al tedesco non sono nemmeno arrivate quelle risposte che aveva chiesto. Per il ruolo di direttore sportivo, piace sempre Ozek, ex Fenerbahçe, così come in lista ci sono sempre anche Planes e Krosche.

Per quanto riguarda invece il futuro della panchina milanista, Oliver Glasner resta in pole visto che un accordo di massima tra le parti è già stato trovato nei giorni scorsi, ma per ora l'austriaco non ha ancora ricevuto il sì definitivo del Diavolo. Un altro nome forte è quello di Ruben Amorim che è ancora sotto contratto con il Manchester United, ma sta scalando sempre di più le gerarchie. In corsa c'è anche Matthias Jaissle, il quale è ancora l'allenatore dell'Al-Ahli che vuole un indennizzo per lasciarlo eventualmente partire.