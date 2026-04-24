Guidi rivela: "Con l’entourage di Goretzka tre giorni fa c’è stata una fitta chiacchierata: di cosa si è parlato"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Leon Goretzka: "Non siamo ancora al traguardo, ma il Milan prova a piazzare lo scatto decisivo. Se la gara per Leon Goretzka fosse una corsa ciclistica, si parlerebbe di un serio tentativo di fuga, con gli altri corridori che per ora rincorrono. Il Diavolo è fiducioso di arrivare a dama e portare in Italia il centrocampista 31enne in scadenza con il Bayern Monaco. Per farlo, ha messo sul piatto un’offerta triennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Ma con l’entourage di Goretzka - con cui tre giorni fa c’è stata una fitta chiacchierata - si sta discutendo anche della possibilità di inserire un’opzione annuale.

Non è ancora fatta, ma i passi in avanti sono decisi. Basterà? Il giocatore tedesco sceglierà il suo futuro nelle prossime settimane, comunque prima della fine della stagione e del Mondiale, valutando anche le altre proposte (occhio alla Mls…). Tra cui quella della Juventus, che potrebbe alzare di nuovo l’asticella: alla Continassa, infatti, c’è l’intenzione di rispondere all’affondo del Milan. Come? Presentando un ingaggio da 6 milioni. Prima di aumentare l’offerta, però, la Signora deve fare delle ulteriori valutazioni, perché nel novero dei parametri zero l’obiettivo numero uno resta Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City. Tecnicamente, uno non è alternativo all’altro, ma a livello economico sarà complicato firmare entrambi. Insomma, per ora i bianconeri non si sono mossi. Sono ancora nel gruppo e il Milan spera ci rimangano, dando il via libera alla fuga".