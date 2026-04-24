I 24 milioni lordi a stagione sono totalmente incomparabili con qualsiasi genere di offerta da parte del Milan per Lewandowski

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Gianluigi Longari, esperto di mercato, si è così espresso su Sportitalia sul calciomercato del Milan: "Una situazione assimilabile a quella del AC Milan, con Massimiliano Allegri che ha ricevuto a livello mediatico il supporto della società e di chi la rappresenta e che sembra intenzionato a portare avanti il suo progetto a dispetto di corteggiamenti veri e presunti provenienti da club esteri e da Federazioni in via di riorganizzazione. Di pari passo vanno anche le dinamiche di mercato rossonere, visto che l’instant team è da sempre una priorità per il tecnico livornese, e da questa filosofia trova ispirazione anche il corteggiamento allo svincolato Leon Goretzka per andare a incasellare un altro campione conclamato ed esperto nella rosa dei centrocampisti del futuro dei meneghini.

Sempre valido il corteggiamento datato nei confronti di Dušan Vlahović, anche se le parti, dal punto di vista economico, palesano ancora distanza, così come nei discorsi relativi alla possibile permanenza del serbo alla Juventus. Complicata, per quanto ambiziosa, anche la rincorsa nei riguardi di Robert Lewandowski. Basti pensare che gli emolumenti del polacco al Barcelona toccano i 24 milioni lordi a stagione: cifra totalmente incomparabile con qualsiasi genere di offerta da parte dei club di casa nostra. Traducendo: per vedere il bomber in Serie A serve una professione di fede e soprattutto una ferrea volontà di rinunciare alla metà abbondante di quanto attualmente percepito, sempre che le sirene da parte dell’MLS non riecheggino in maniera ancora più forte nelle prossime settimane".