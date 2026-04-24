Tra Guirassy, Sorloth, Ramos e Igor Thiago: su chi punta il Milan?
A differenza dell'ultima estate, il Milan questa volta non potrà tirarsi indietro e dovrà andare a prendere un nuovo centravanti. L'obiettivo è dare a Massimiliano Allegri, anche come garanzia per farlo rimanere, una attaccante da almeno 20 gol a stagione. Il casting è già partito e i nomi sono già tantissimi, chi più fattibile e chi meno avvicinabile. Oggi il Corriere dello Sport fa un po' il punto del casting rossonero, considerando a livello globale che la fisionomia del reparto offensivo sarà necessariamente diversa da quella vista quest'anno.
Un nome in salita negli ultimi giorni è quello di Alexander Sorloth, gigante norvegese che vorrebbe più spazio nonostante giochi e segni nell'Atletici Madrid: per portarlo via ai Colchoneros, considerando l'età di 31 anni, servono almeno 25 milioni. Proibitiva, invece, la valutazione che il Borussia Dortmund fa di Serhou Guirassy, attaccante che piace moltissimo da tempo alla dirigenza milanista. Viene riportato anche il nome di Goncalo Ramos, che potrebbe partire in prestito, come quello di Igor Thiago del Brentford che però potrebbe essere fuori mercato se dovessero piombare su di lui altre squadre di Premier League.
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