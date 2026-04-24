Stones ai titoli di coda con il City: è stato proposto al Milan e a un altro club di A

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Non solo Leon Goretzka e Robert Lewandowski, per quanto riguarda il calciomercato dei parametri zero Milan e Juventus si muovono a braccetto: secondo quanto viene riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, nelle scorse settimane sia al club rossonero che a quello bianconero sarebbe stato proposto il centrale inglese John Stones, che andrà a scadenza di contratto con il Manchester City al termine di questa stagione sportiva. Classe 1994, ha avuto diversi problemi fisici nell'ultimo periodo che hanno portato il club inglese a non rinnovargli il contratto.

Il tema fisico è chiaramente centrale, specialmente quando ti porti in casa un giocatore con uno stipendio importante: Stones quest'anno ha saltato ben 24 partite a causa di problemi fisici, spesso di natura muscolare, alla coscia e al polpaccio. Dunque prima di poter affondare il colpo, nonostante la comprovata esperienza del calciatore, bisognerà accertarsi che possa stare bene. Quest'anno solamente 15 presenze per il britannico tra tutte le competizioni: per un totale di meno di mille minuti in campo.