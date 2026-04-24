Milan-Juve si gioca già per Goretzka e Lewandowski: rossoneri anche su Fagioli

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Il campionato è tutt'altro che finito - anzi il Milan si gioca tutto in queste ultime cinque giornate - ma il calciomercato ha preso ormai il sopravvento. Se il gruppo squadra rossonero pensa a come poter battere una Juventus in grande forma domenica sera a San Siro alle 20.45, per ipotecare così il posto Champions League, presso la sede di via Aldo Rossi siamo già passati alla pianificazione e ci si inizia a muovere sui primi nomi. Su alcuni profili importanti, però, c'è la concorrenza proprio della Juventus che sarà avversaria in campo tra due giorni e sui tavoli delle trattative per tutta l'estate.

Goretkza e Lewa

Due dei nomi più appetibili in questa sessione estiva di calciomercato, liberi a parametro zero dal 1° luglio, sono senza dubbio il centrocampista Leon Goretzka e il centravanti Robert Lewandowski. Non più giovanissimi, sono profili che hanno però la giusta esperienza e leadership per una squadra - come può essere il Milan o la Juve - che potrebbe tornare a giocarsi la Champions l'anno prossimo. Come riferisce Tuttosport, per entrambi sarà battaglia sull'asse Milano-Torino. Per Goretzka il Milan sembra essere in vantaggio: già a gennaio c'erano stati alcuni contatti da parte di Tare ma poi il calciatore aveva deciso di concludere la sua stagione col Bayern, onorando il contratto. Allegri anche ieri nel vertice con la dirigenza ha ribadito il gradimento per il centrocampista che vorrebbe a tutti i costi: anche Spalletti ha insistito molto. Per quanto riguarda Lewandowski sembra invece più avanti la Juventus: l'entourage del polacco sarà a San Siro domenica e incontrerà la dirigenza bianconera. Il Milan qui è frenato dal veto del CEO Giorgio Furlani che non sarebbe convinto dell'operazione tanto quanto lo sono Tare e Allegri.

Vice Modric

Intanto, in vista della prossima stagione, il Milan spera di godersi almeno per un altro anno Luka Modric. Ovviamente il fuoriclasse croato avrà tutto il tempo di decidere, anche in base al Mondiale: al termine della stagione c'è un'opzione di rinnovo per un anno, nel momento in cui l'ex Real deciderà di rimanere (se lo farà), verrà attivata la clausola. Con una stagione che all'orizzonte propone anche un calendario europeo è impensabile che un Modric ormai 41enne possa giocarle tutte, per questo Allegri spinge anche molto sul tasto del suo rimpiazzo naturale. Per questo ruolo il tecnico livornese avrebbe indicato il profilo di Niccolò Fagioli, capace di ritagliarsi un ruolo di primissimo piano nella sciagurata stagione della Fiorentina e che con Allegri alla Juve ha fatto vedere le cose migliori. Tra l'altro si tratta di un giocatore italiano, utile per la composizione delle liste Uefa. Non è l'unico nome per il centrocampo: si sondano anche Ismael Koné del Sassuolo e Sven Mijnand dell'AZ Alkmaar.