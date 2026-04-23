Il disastroso girone di ritorno degli attaccanti del Milan: solo 5 gol segnati! E le altre squadre? Il confronto tra le prime sei della classifica

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Dietro al calo del Milan nelle ultime settimane c'è anche la crisi profonda che stanno attraversando gli attaccanti rossoneri. Basti pensare che l'ultima rete di una punta del Diavolo risale addirittura al 1° marzo quando Rafael Leao siglò al 94' il gol del definitivo 0-2 sul campo della Cremonese. Da quel giorno in poi, e dunque nelle successive sei partite di Serie A, nessuno attaccante milanista è finito nel tabellino dei marcatori.

I NUMERI DEGLI ATTACCHI - Contando tutto il campionato, le punte del Milan hanno segnato finora 23 gol. E le altre squadre come sono messe? L'Inter ha avuto un contributo di 38 reti dai suoi giocatori offensivi, il Napoli 20, la Juventus 27, Roma 30 e Como 35. Questi, nel dettaglio, i numeri degli attacchi delle prime sei formazioni della classifica in Serie A (nel conteggio vengono presi in considerazione anche gli attaccanti esterni e i trequartisti):

MILAN

23 gol su 48 (48%)

Leao 9

Pulisic 8

Nkunku 5

Fullkrug 1

Gimenez 0

INTER

38 su 78 (49%)

Lautato 16

Thuram 11

Esposito 6

Bonny 5

NAPOLI

26 gol su 48 (54%)

Hojlund 10

De Bruyne 4

Neres 3

Lang 1

Lucca 1

Lukaku 1

Alisson 2

Politano 2

Vergara 1

Elmas 1

JUVENTUS

27 gol su 57 (47%)

Yildiz 10

David 6

Boga 4

Conceiçao 3

Vlahovic 3

Openda 1

ROMA

30 gol su 46 (65%)

Malen 10

Soulé 6

Ferguson 3

Dovbyk 3

Dybala 2

Vaz 1

Baldanzi 1

Pellegrini 4

COMO

35 gol su 57 (61%)

Paz 12

Baturina 6

Rodriguez 1

Diao 1

Addai 3

Douvikas 11

Khun 1

GIRONE DI RITORNO DISASTROSO - Guardando questi numeri, che non sono certamente positivi, la situazione del Milan non è poi così disastrosa rispetto alle altre. Il giudizio però cambia e diventa molto negativo se si prende in considerazione solo il girone di ritorno: nelle 14 partite giocare finora, infatti, gli attaccanti rossoneri hanno messo a segno appena 5 gol (una media di una rete ogni quasi tre partite!). Un dato davvero disastroso, soprattutto se messo a confronto con le altre prime sei squadre della Serie A:

I GOL SEGNATI DAGLI ATTACCANTI SOLO GIRONE DI RITORNO DI SERIE A

MILAN: 5 gol

INTER: 16 gol

NAPOLI: 11 gol

JUVENTUS: 13 gol

ROMA: 15 gol

COMO: 19 gol

IL MIRACOLO DI MAX - Come si spiega questa dato così negativo? Le motivazioni sono diverse e variano da giocatore a giocatore: Christian Pulisic non è ancora riuscito a tornare al 100% della forma fisica e mentale, Rafael Leao continua a faticare da prima punta e il problema al pube non lo lascia in pace, Santiago Gimenez è stato fuori cinque mesi e quindi è lontanissimo dalla forma migliore, mentre sia Christopher Nkunku che Niclas Fullkrug non convincono mai quando vengono chiamati in causa. Ci sono poi anche motivazioni legate alla squadra in generale che nella seconda parte di campionato ha faticato parecchio a creare occasioni da gol e a mettere così gli attaccanti nelle condizioni migliori per segnare. Guardando questi numeri, nasce però spontanea anche una domanda: come ha fatto Max Allegri a portare questo Milan al secondo posto? C'è chi è convinto che potesse fare di più e lottare fino alla fine per lo scudetto, ma la realtà è che con un attacco da zona retrocessione come quello milanista nel girone di ritorno è un vero e proprio miracolo che il Diavolo sia così in alto in classifica.