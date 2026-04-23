Inchiesta escort Milano, Leao chiarisce: "Sono totalmente estraneo, non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato"

Inchiesta escort Milano, Leao chiarisce: "Sono totalmente estraneo, non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato"MilanNews.it
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Oggi alle 12:31News
di Enrico Ferrazzi

Negli ultimi giorni si parla molto dell'inchiesta della Procura di Milano sul giro di escort di lusso con clienti anche alcuni calciatori di Serie A. Tra i nomi che sono stati riportati su alcuni siti e giornali c'è anche quello di Rafael Leao che poco fa ha pubblicato una storia su Instagram per chiarire che lui è totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta: "In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un'inchiesta della Procura di Milano.

Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato. Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata. Prima che calciatori, siamo persone con una famiglia e una reputazione. Per questo ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione".