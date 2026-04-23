Ravezzani torna sul trasferimento di Calhanoglu dal Milan all'Inter: "In quell'occasione non sbagliò Maldini, però.."

Ravezzani torna sul trasferimento di Calhanoglu dal Milan all'Inter: "In quell'occasione non sbagliò Maldini, però.."MilanNews.it
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Oggi alle 13:00News
di Niccolò Crespi

Fabio Ravezzani, giornalista ed opinionista sportivo e televisivo, ha commentato così sul profilo account X la situazione che portó Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter a parametro zero. Il suo pensiero:

“Secondo me Maldini non ha sbagliato: non poteva offrire i soldi di altri per rinnovare. Ma su Calha non si accorse che l'Inter glielo stava sfilando da sotto il naso. Quando sei ds devi avere un rapporto col calciatore e procuratore tale che ti avvisino: “guarda che sto firmando per...”.

Questo il programma completo della 34esima giornata di Serie A

VENERDÌ 24 APRILE 2026
Napoli-Cremonese 20.45

SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 15.00
Bologna-Roma 18.00
Verona-Lecce 20.45

DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 12.30
Genoa-Como 15.00
Torino-Inter 18.00
Milan-Juventus 20.45 DAZN

LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 18.30
Lazio-Udinese 20.45