MN - Milan, spunta un nuovo nome per il centrocampo: visionato Mijnans dell’AZ Alkmaar

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Inizia ad alzarsi la temperatura attorno al calciomercato del Milan in vista della prossima estate. In questo momento, in base alle indiscrezioni che stanno emergendo, il focus principale è sul centrocampo, reparto nel quale dovrà essere innalzato lo spessore tecnico, ma anche fisico. Con Luka Modric che dovrebbe attivare la clausola per il suo rinnovo di contratto a Champions League ottenuta, la dirigenza è al lavoro per assecondare le richiesta di Massimiliano Allegri, che ha dato le linee guida per quella che dovrà essere la composizione della mediana per l’annata 2026-27.

Nome nuovo: visionato Mijnans dell’AZ Alkmaar

Come nome nuovo, che andrebbe a rimpolpare il centrocampo, c’è quello di Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar. Gli scout rossoneri lo seguono da tempo e, da quanto scoperto da MilanNews.it, erano presenti anche alla finale di Coppa d’Olanda vinta proprio dall’AZ contro il NEC. Mijnans ha segnato il gol del momentaneo 2-0 oltre a vincere il premio come miglior giocatore della finale. Le relazioni sul 26enne olandese sono molto positive e sicuramente sarà preso in considerazione come profilo, viste anche le sue caratteristiche fisiche (alto 1.95).

di Pietro Mazzara