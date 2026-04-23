Milan su Goretzka, il tedesco è una certezza dal punto di vista fisico: quest'anno non si è mai infortunato

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Non è un mistero che il Milan è in corsa, insieme ad altre squadre europee, per provare a prendere Leon Goretzka a parametro zero. A giugno il tedesco lascerà il Bayern e sarà una grande occasione per tutti i top club europei che vorranno rinforzare il centrocampo con un profilo di grande esperienza e forza fisica. Ma a 31 anni, come sta fisicamente l’ormai ex Bayern?

In questa stagione si non si è mai infortunato, mentre l’anno scorso si è fermato solo due volte: la prima a gennaio, uno stiramento alla coscia che l’ha tenuto fuori 10 giorni, facendogli saltare 2 partite. La seconda a metà aprile 2025: una contusione che l’ha fermato ai box per 6 giorni, rendendolo indisponibile per una partita. Guardando il report degli anni precedenti si nota come Goretzka è sempre stato un calciatore sano e disponibile pressocché sempre, con pochi stop, saltuari ed isolati, ogni anno.