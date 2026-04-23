MN - Reyes: "Questione di tempo prima che Gimenez dimostri il suo valore"

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Arrivato tra tantissime (e altissime) aspettative, in questo primo anno e mezzo di Milan Santiago Gimenez non è riuscito a rispettarne nemmeno una. Dopo un inizio incoraggiante il Bebote non è più riuscito a risalire la cima, tra un problema alla caviglia che l'ha tenuto fermo diversi mesi ed un feeling con Massimiliano Allegri mai realmente sbocciato. Alla fine del campionato mancano oramai pochissime partite, e in queste il messicano si giocherà la sua permanenza in rossonero, tutt'altro che scontata. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il corrispondente in Europa di Claro Sports Daniel Reyes. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Quanto ha influito l'infortunio alla caviglia sulla sua esperienza con i rossoneri?

"Tantissimo. Prima dell'operazione aveva tanto dolore, e quindi non era al 100%. Si è deciso che si dovesse operare, e quindi ha perso vari mesi di stagione e mesi, e questo non gli ha permesso di trovare quella continuità che invece aveva ad inizio stagione, non tanto a livello di gol ma quanto di minutaggio. Comunque penso sia una questione di tempo prima che Gimenez dimostri il suo valore".