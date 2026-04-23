Moretto: "Allegri stima tantissimo Ismael Kone del Sassuolo"

vedi letture

Kone, centrocampista del Sassuolo, ha attirato l'attenzione delle big di Serie A dopo una stagione vissuta da protagonista. Il classe 2002 si è messo in mostra con i neroverdi di Fabio Grosso, e ora è al centro di un derby di calciomercato. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ne parla così:

“Ismael Kone, classe 2002 del Sassuolo, contratto in scadenza nel 2030. Trenta partite col Sassuolo quest’anno, sei gol. È nell’agenda sia del Milan che dell’Inter. Giocatore che piace moltissimo ad entrambe. Allegri lo stima tantissimo, lo vede come un calciatore ideale per rinforzare il reparto di centrocampo rossonero. Vedremo poi quale sarà l’indicazione, quale sarà la squadra che punterà dritto su Ismael Kone, che è stato in passato un obiettivo della Roma prima che andasse al Marsiglia. Occhio al mercato di Kone, ci sono tante squadre che lo vogliono. Noi facciamo due nomi: Inter e Milan”.