Pellegatti: “Una cosa non mi quadra su Leao-Barcellona. Sorloth abituato a giocare in Champions”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato sia la pista che parla di un interessamento del Barcellona per Leao, sia il nome uscito negli ultimi giorni accostato ai rossoneri, Alexander Sorloth. Queste le sue parole:

"C'è un passaggio che non mi è chiaro della vicenda Leao-Barcellona: i catalani non hanno soldi per riscattare Rashford, Rashford non credo che costi mille e Leao cento. Quindi credo che se hanno difficoltà ad investire su Rashford, hanno difficoltà anche a investire su Leao. Questa è la domanda che mi faccio. Però ecco, Leao può essere una pista"

Su Sorloth: "Sorloth ha un costo intorno ai 35/40 milioni che è il minimo per un attaccante che può fare la differenza in Serie A e in Champions League. Attaccante che è abituato a giocare nell'Atletico Madrid che è semifinalista di Champions. Non gioca quasi mai titolare ma è riuscito a realizzare 17 gol in 48 partite, ma di quelle 48 partite in 24 non è partito titolare".