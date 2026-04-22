Ricci presenta Sorloth: "Dovunque va, fa bene, almeno a sprazzi. Ma poi succede sempre qualcosa e finisce per andarsene via"

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Filippo Maria Ricci, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport descrivendo Alexander Sorloth: "Trent’anni, 11 squadre in 8 Paesi diversi. Una carriera strana quella di Alexander Sorloth, l’alter ego di Erling Haaland, stazza simile, stesso passaporto, numeri differenti. Un giocatore con exploit incredibili, momenti di gloria e la costante fatica a trovare continuità, che uno non capisce se è lui volersi muovere in questa maniera frenetica per l’Europa o se la vita gli ha disegnato un percorso agitato. Perché dovunque va Sorloth fa bene, almeno a sprazzi. Ma poi succede sempre qualcosa e finisce per andarsene via, per cercare una nuova sfida, senza pace".

IL PUNTO SUL MERCATO DEL MILAN

Le parole di Massimiliano Allegri rilasciate ieri dopo la vittoria di Verona hanno rassicurato i tifosi del Milan sul fatto che l'anno prossimo ci sarà ancora lui sulla panchina rossonera: "Il mio pensiero è sul Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme". Non è un mistero che già da qualche settimana il tecnico livornese abbia iniziato a parlare con la dirigenza di via Aldo Rossi per programma le nuova stagione e ovviamente il mercato estivo. Come scrive stamattina Repubblica, l'obiettivo sarà quello di migliorare la rosa e renderla competitiva per la doppia competizione. Servirà alzare il livello per lottare per lo scudetto e fare bella figura anche in Champions League. Le valutazioni a Casa Mian sono iniziate e ci sono già alcune indicazioni: servirà infatti un nuovo centravanti di livello, mentre per la difesa piacciono Gila della Lazio e Valdepeñas del Real Madrid.