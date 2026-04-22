Di Marzio: "Vlahovic è un tema. Da capire se rimane alla Juve o può tornare in ballo il Milan. C'è anche il Bayern"

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Tra Mondiale ad inizio estate e tanti parametri zero disponibili a giugno sarà un mercato estivo particolare. Ci sono diversi club che iniziano a muoversi per chi si svincolerà a giugno, tra cui anche il Milan. Gianluca Di Marzio, nel suo intervento a Sky Sport 24, racconta così della situazione di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026.

"Vlahovic è un altro di quei giocatori a scadenza, come Goretzka, Lewandowski, Bernardo Silva… Quest’anno ci sono tanti giocatori veramente forti a scadenza di contratto, che si possono prendere senza trattare con i club. Vlahovic è un tema. Se non rinnova con la Juve sappiamo la stima che Allegri ha sempre avuto nei suoi confronti. Il Milan cercò di prenderlo anche l’estate scorsa, e quindi bisognerà capire Valhovic dove finisce. Se rimane alla Juve o se può tornare in ballo per il Milan. C’è anche il Bayern che ci sta pensando come alternativa a Kane, come giocatore d’attacco da poter avere visto che Jackson è in prestito e ha delle cifre di riscatto altissime. C’è anche il punto Lewandowski, che sta trattando col Barcellona il rinnovo, ma se non dovesse rinnovare lì è un altro calciatore che Milan e Juve possono decidere di tentare. Forse più la Juve, il Milan non vuole prendere tutti giocatori così, dalla carta d’identità elevata".