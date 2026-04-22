Ad Allegri piace Ismael Koné del Sassuolo: sul giocatore anche l'Inter

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Dopo che nel primo pomeriggio di oggi 22 aprile la Gazzetta dello Sport aveva riportato un interesse concreto del Milan per Ismael Koné, centrocampista canadese classe 2002 del Sassuolo, l'indiscrezione è stata confermata anche dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. In particolare, però, viene aggiunto che il nome del centrocampista è molto gradito a Massimiliano Allegri che lo vede come un rinforzo credibile in vista dell'anno prossimo.

Secondo quanto viene riferito da Moretto, il profilo di Koné è indicato dall'allenatore rossonero ma sul giocatore c'è anche la concorrenza dell'Inter: da capire, dunque, se effettivamente rossoneri e nerazzurri daranno seguito a questo primo interessamento e chi la spunterà tra le due squadre. Koné è arrivato l'estate scorsa in Italia dal Marsiglia per una cifra totale di circa 13,5 milioni, tra costo del prestito e riscatto: a oggi il suo valore sarebbe aumentato almeno fino a 25 milioni di euro.