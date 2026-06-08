Cilli: "Leao vuole andare via, Rabiot aspetta il Napoli che sarà allenato da Allegri, Maignan valuta alternative, gli altri si guardano intorno"
Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel suo editoriale per Sportitalia sulla gestione del Milan: "Inter e Napoli confermano anche nei primi giorni di giugno di essere avanti rispetto a tutte le altre, e anche di parecchio, non solo in campo ma pure nella programmazione.
Senza alcuna logica il Milan. Anche volendo sforzarsi di trovare un qualcosa di positivo la missione è impossibile. Il campionato è finito da un po’, il fallimento sportivo certificato e non c’è traccia di una minima idea per rilanciarsi dopo un’annata a dir poco imbarazzante. Nomi, fantasie, stranieri a raffica, direttori tecnici, allenatori tra i più svariati. Tutto senza un minimo filo logico. E nel frattempo i giocatori parlano: Leao vuole andare via, Rabiot aspetta il Napoli che sarà allenato da Allegri, Maignan valuta alternative, gli altri si guardano intorno. Il clima, purtroppo per il Milan, è questo. A Bologna invece c’è tanta curiosità nel vedere Domenico Tedesco. Bella chiamata quella del club che ha deciso di rompere gli schemi e puntare sul nuovo che avanza. Almeno in Italia, perché Tedesco prima di arrivare in A ha dovuto girare il Mondo. Non era una prima scelta, al primo posto c’era Grosso che è con merito il nuovo allenatore della Fiorentina, però uno degli allenatori che Sartori aveva seguito con grande attenzione".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan