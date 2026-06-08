Pasotto: "A metà stagione pareva che il Fulham fosse seriamente intenzionato a riscattare Chukwueze, poi lo scenario è cambiato in peggio"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e sul futuro di Chukwueze.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e sul futuro di Samuel Chukwueze: "A metà stagione pareva che il Fulham fosse seriamente intenzionato a riscattarlo, poi lo scenario è cambiato in peggio. Il diritto è stato fissato a 26 milioni, e a meno che il Milan non riveda le proprie pretese il nigeriano è destinato al rientro. In teoria per ripartire nuovamente, ma nel suo caso è ragionevole piazzarci un asterisco: se arriverà un allenatore che pratica il 4-3-3 o il 4-2-3-1, Samuel potrebbe anche tornare utile come seconda scelta".

SALTANO 60 MILIONI?

"E il Milan è già a -60. Chukwueze, Musah e Bennacer tornano: saltano tanti milioni". Il Corriere dello Sport spiega che Samuel Chuckwueze, Yunus Musah e Ismael Bennacer rientreranno in rossonero perché non saranno riscattati rispettivamente da Fulham, Atalanta e Dinamo Zagabria. Questo vuol dire che nelle casse del Diavolo non finiranno circa 60 milioni di euro (26 milioni per l'attaccante nigeriano, 24 per l'americano e 10 per il centrocampista algerino). L'unico che potrebbe avere qualche piccola chance di essere preso a titolo definitivo è Chukwueze, autore di una buona stagione con il Fulham, ma solo se il Milan concederà un sconto al club inglese. Ricordiamo che finora, grazie ai riscatti di Alex Jimenez, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo, la società di via Aldo Rossi ha già incassato circa 30 milioni di euro.