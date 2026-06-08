Romano: "Glasner accostato con forza al Feyenoord, ma la sua priorità è il Milan"

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Dopo l'esonero di Van Persie, il Feyenoord ha messo nel mirino Oliver Glasner che però aspetta una chiamata del Milan che è la sua priorità

Aggiornamento importante da parte di Fabrizio Romano sul canale WhatsApp in merito al futuro di Oliver Glasner che è finito nel mirino del Feyenoord dopo l'esonero di Robin Van Persie. L'interesse è reale e concreto, ma in cima alle preferenze dell'austriaco c'è al momento sempre il Milan che resta la sua priorità. L'ex Crystal Palace aspetta novità dai rossoneri in settimana e solo dopo valuterebbe proposte da altre società.

Ecco cosa scrive Romano: "Oliver Glasner è accostato con forza al Feyenoord dopo l’esonero di Van Persie ma… nella sua testa c’è in primis il Milan. Glasner aspetta un feedback dal Milan in settimana, è la sua priorità; solo dopo valuterebbe altre offerte".

Settimana scorsa, Glasner ha avuto un lungo incontro, durato sei ore, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, ai quali ha raccontato in primis la sua idea di calcio e cosa serve per far tornare il Milan competitivo. Ad oggi l'austriaco sembra essere il candidato più forte per prendere il posto dell'esonerato Max Allegri sulla panchina del club di via Aldo Rossi.