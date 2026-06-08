In Francia dicono che sia stata la Juventus a rinfrescare i contatti con l’entourage di Maignan

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Filippo Cornacchia, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sull'interesse dei bianconeri per Maignan.

Filippo Cornacchia, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sull'interesse dei bianconeri per Maignan: "Tra Guglielmo Vicario del Tottenham – segnalato in pole position – e Emiliano “Dibu” Martinez dell’Aston Villa, i bianconeri hanno sondato un vecchio pallino: il milanista Mike Maignan.

In Francia dicono che sia stata la Juventus a rinfrescare i contatti con l’entourage del portiere della nazionale di Didier Deschamps. Alla Continassa, invece, sostengono esattamente il contrario. La sostanza, però, non cambia di molto. C’è anche Maignan tra i numeri uno della lista bianconera per il post Di Gregorio. Un classico ritorno di fiamma. Già, perché la Juventus aveva pensato a “Magic Mike” lo scorso autunno, quando l’ex Lilla era in scadenza di contratto e il rinnovo col Milan sembrava complicato. Alla fine, anche grazie alla mediazione di Massimiliano Allegri, Maignan si è legato al Milan fino al 2031: contratto lungo e ricco (5 milioni più bonus). Ma un po’ l’addio di Allegri e un po’ il momento dei rossoneri, alle prese con una rivoluzione totale, hanno riacceso la vecchia fiammella. Operazione non semplice, però intanto qualcosa si muove. Se resterà un’idea o evolverà in un discorso concreto si capirà nelle prossime settimane. Dipenderà dai progetti del portiere e anche da quelli del nuovo Milan di Cardinale".