Moretto: “Gimenez piace tanto alla Lazio ma ancora non ci sono stati contatti”
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Matteo Moretto rivela che la Lazio vorrebbe Gimenez perché crede nel giocatore e lo vorrebbe mettere al centro del progetto.
Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha commentato le voci che accostano Santiago Gimenez alla Lazio. Queste le sue parole.
"Io ho verificato questa notizia qualche giorno fa perché penso sia un rumor circolato all'interno di alcuni quotidiani romani e la risposta che mi è stata data è stata telegrafica, via messaggio, ma molto impattante, con un bel magari. Io penso che la Lazio creda e veda in Gimenez un ruolo possibilmente da protagonista per l'attacco. Poi da dire che è un'operazione che si possa fare ce ne passa, anche perché non ci sono stati ancora contatti nè tra club nè tra l'entourage di Gimenez e la Lazio, però piace molto alla nuova Lazio di Gattuso".
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