Ramazzotti: "Rangnick ha fatto al Milan una richiesta non trattabile". Ecco quale

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle garanzie dettate al Milan da Ralf Rangnick: "Il ct dell’Austria ha parlato due volte con il fondatore di RedBird, Ibrahimovic e Calvelli. Si è detto disposto a sposare il progetto del Milan, ma ha posto tra le sue condizioni la scelta dell’allenatore, del direttore sportivo, della filosofia calcistica per le giovanili e degli uomini dello scout. Un vero e proprio “pacchetto completo”, con un numero di suoi uomini abbondantemente in doppia cifra. In più, richiesta non trattabile, un’ampia facoltà decisionale. Ovvero la possibilità di individuare i giocatori senza doversi scontrare con Ibrahimovic, che non è un tesserato del Milan, ma un socio di Cardinale in RedBird e un suo consigliere. E proprio quest’ultimo è un punto sul quale Rangnick pretende chiarezza.

Rangnick al Milan: il parere dell'Austria

"L’Austria, già al lavoro in California (a Santa Barbara), ha proposto - spiega Ramazzotti - al suo ct il prolungamento fino all’Europeo del 2028 e il presidente della federazione ha reso pubblica questa mossa venerdì ("Vogliamo resti altri due anni"). Ralf adesso vuole mettere un punto alla vicenda, con un sì o un no da parte del Milan, che lo ha cercato. Non intende arrivare al primo incontro, tra dieci giorni l’avversaria sarà la Giordania, con il dubbio. In caso di accordo con il Milan gestire il Mondiale potrebbe non essere facile, questo lo sa anche lui, ecco perché l’Austria spera nel prolungamento. L’alternativa a Rangnick è Ramon Planes, ex Barcellona".