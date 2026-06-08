Milan, Santiago Gimenez piace alla Lazio di Rino Gattuso

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Nonostante la stagione negativa con il Milan, chiusa con zero gol in campionato, Santiago Gimenez è finito nel mirino della nuova Lazio di Gattuso

Nonostante una stagione con il Milan piuttosto deludente, conclusa senza nemmeno un gol segnato in Serie A, non mancano gli estimatori di Santiago Gimenez che è finito nel mirino della nuova Lazio che sarà guidata in panchina da un grande ex rossonero come Gennaro Gattuso. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

Nei giorni scorsi, l'attaccante messicano, convocato per i Mondiali che inizieranno tra pochi giorni, ha commentato così le critiche che sono arrivate nell'ultimo anno: "Non credo che siano state ingiuste, sono stato criticato giustamente. Sono un attaccante, i tifosi vogliono vincere e chiedono i gol. Un club come il Milan deve essere in Champions League e lottare per le prime posizioni. Noi non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. In un club così grande non puoi permettertelo. Penso che le critiche siano giuste. Potrei anche dire che non sono mai stato al massimo: prima l’infortunio, poi non ero al 100%... È stata una stagione difficile però alla fine i numeri sono lì. È stata una brutta stagione”.