In caso di arrivo di Rangnick occhio all'opzione Andreas Christensen per la difesa

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Matteo Moretto ha fatto il nome di Andreas Christensen per la difesa del Milan, profilo più che apprezzato da Ralf Rangnick

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto in casa Milan, facendo anche il nome di un primo profilo che potrebbe finire nel mirino dei rossoneri nel momento in cui Rangnick dovesse diventare direttore tecnico del Diavolo:

“Voglio specificare una cosa: siamo al giorno 8 di giugno, e tra alti e bassi, call zoom, videochiamate, Telegram, sono giorni nei quali il Milan sta cercando di ristrutturarsi. Ci sono diverse idee nell’emisfero rossonero, e poi bisogna capire dove vanno le indicazioni. Stamattina, secondo le ultime indiscrezioni, e successivamente mi hanno raccontato, Rangnick sembra l’opzione un po’ più probabile se viene accontentato in tutti i punti che chiede. Glasner, sì, ha dato massima priorità al Milan, ma tra oggi e domani il club sentirà anche altri allenatori. È uno scenario che secondo me va raccontato in maniera onesta e facendo cronaca. In questo momento bisogna fare cronaca. Uno dei nomi di calciatori maggiormente apprezzatida Ralf Rangnick, cè uno di quelli che io conosco bene perché gioca in Spagna: Andreas Christensen. Virtualmente avrebbe un contratto in scadenza a giugno, tra poche settimane, ma ti dico che c’è un accordo con la parola con il Barcellona per rinnovare per altri due anni. Ad oggi l’intenzione è quella di continuare insieme Barça-Christensen. Però ti dico che Rangnick lo stima tantissimo, ovviamente dovrà sistemare direttore sportivo ed allenatore se sarà lui, ma il profilo del danese è uno di quelli che apprezza moltissimo Rangnick”.