Paradosso Leao: criticato, fischiato e sul mercato, ma nessuno ha inciso come lui

Paradosso Leao: criticato, fischiato e sul mercato, ma nessuno ha inciso come luiMilanNews.it
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di Enrico Ferrazzi

La stagione del definitivo salto di qualità di Rafael Leao, grazie anche all'arrivo in panchina di un grande allenatore come Max Allegri, si è invece trasformata forse nell'annata al Milan in cui il portoghese ha trovato più difficoltà. Certamente è stata quella in cui ha avuto più problemi fisici, in particolare la pubalgia che lo tormenta da mesi e ancora oggi ne condiziona il rendimento in campo. E poi ci sono sempre i suoi atteggiamenti che non sempre fanno piacere ai tifosi. 

UNO DEI POCHI CHE HA INCISO - Nell'ultimo periodo, poi, Leao fa anche fatica ad essere decisivo e così non sono mancate le critiche e anche i fischi dei milanisti che in questo momento lo vedono troppo pigro, svogliato, attanagliato dal carattere ciondolante come la sua andatura, poco avvezzo al sacrificio e al lavoro di squadra. Sarà anche così, ma poi si vanno a vedere i suoi numeri stagionali ed emerge che il portoghese è stato finora uno dei pochi giocatori del Milan che ha inciso: grazie ai suoi nove gol e tre assist, infatti, il numero 10 rossonero ha regalato 15 punti al Diavolo in questo campionato, meno soltanto dei 17 accumulati dal Napoli grazie alle 13 partecipazioni attive a gol di Hojlund. 

SUL MERCATO? - Lo riferisce il Corriere dello Sport che riporta poi tutte le partecipazioni di Rafa in questa Serie A:  "Tre punti con la Fiorentina all'andata (doppietta), il gol al Pisa, l'assist contro la Roma, il rigore a Parma, le reti decisive contro Lazio e Cagliari, il gol del pari col Genoa, l'assist per Rabiot a Como, l'ultimo gol a Cremona e l'ultimo assist, il più recente, a Verona sempre per il compagno francese con il numero 12". Nonostante questi numeri, Leao è stato criticato come non mai in questa stagione e anche la pazienza in via Aldo Rossi sembra essere finita. Non è un mistero che il suo futuro in rossonero è tutt'altro che certo, anzi la sensazione è che Rafa potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato estivo in uscita del club di via Aldo Rossi.