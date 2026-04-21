Mercato Milan: Sorloth sorpassa Lewandowski e Vlahovic. Ecco perchè piace ad Allegri

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Il ritorno sempre più vicino in Champions League porterà parecchi milioni nelle casse del Milan, risorse che verranno utilizzate poi sul mercato dove il grande obiettivo in estate sarà prendere un grande centravanti. I nomi che circolano e che vengono accostati al Diavolo sono tanti, ma nelle ultime ore sarebbe in rialzo le quotazioni di Alexander Sorloth, attaccante classe 1995 dell'Atletico Madrid che avrebbe superato nella lista del club di via Aldo Rossi sia Robert Lewandowski che Dusan Vlahovic, i quali in estate si muoveranno a zero, ma chiedono ingaggi fuori dai parametri del Milan.

MAGLIA DA TITOLARE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il norvegese vuole giocare di più e per questo ascolterebbe con grande attenzione la proposta del Diavolo che potrebbe offrirgli una maglia da titolare e un ruolo da protagonista nelle prossima stagione. Per quanto riguarda il prezzo del suo cartellino, l'Atletico Madrid chiede 40 milioni di euro bonus compresi, ma senza un finale di campionato scoppiettante (o un Mondiale super), si accontenterà di meno, magari di 20-25 più bonus. Il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, vorrebbe un attaccante più bravo nei duelli aerei e nel difendere la palla e quindi in estate potrebbe andare in scena la separazione tra Sorloth e il club spagnolo.

PIACE AD ALLEGRI - Il centravanti scandinavo, che fino a questo momento in stagione ha collezionato 47 presenze in tutte le competizioni e segnato 17 gol, ha le caratteristiche perfette per Max Allegri: è alto 195 cm, ma è più bravo con il pallone tra i piedi, e ad attaccare gli spazi, che nel gioco aereo. Per questo, oltre a fare la prima punta, può essere schierato anche da seconda punta o da attaccante esterno, ruolo che ricopre per esempio nella nazionale norvegese. Sorloth ha poi anche quell'esperienza internazionale che pretende il tecnico rossonero.