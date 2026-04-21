Leao è in uscita: Milan pronto a valutare offerte da 45-50 milioni più bonus. Il punto di Matteo Moretto

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Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul futuro di Rafael Leao: "Il futuro di Leao al Milan resta incerto. Il portoghese ha un contratto fino al 2028 e c'erano delle trattative in corso per il prolungamento dal punto di vista temporale e non tanto da quello economico. Ma in questo momento il Milan, in attesa di tornare ufficialmente in Champions League, ha congelato diverse situazioni. Vedremo se poi queste situazioni verranno riprese. Quello che posso dire ad oggi è che il nome di Leao potrebbe diventare un nome buono per il mercato estivo in uscita del Milan. Ovviamente dipenderà dall'offerta, ma qualora dovesse arrivare una proposta intorno ai 45-50 milioni di euro più bonus il Diavolo potrebbe anche valutarla.

In passato il Barcellona ha pensato più di una volta a prendere Leao che è stato proposto in più occasioni ai catalani. Al presidente Laporta l'attaccante piace, ma vi posso dire che in questo Barcellona Leao non genera una totalità di consensi. Anche nelle ultime settimane è stato proposto nuovamente agli spagnoli che sono alla ricerca di un innesto in quella zona di campo e hanno una lunga lista di nomi. Rashford è cima a questa lista, anche se non è stata ancora presa una decisione sul suo riscatto. Le trattative si sono un po' raffreddate sia per il costo economico dell'operazione, sia anche per il rendimento del ragazzo. Il Barça sta quindi valutando anche delle alternative.

Leao è un'idea, ma non è in cima alla lista dei blaugrana. Vediamo se le cose cambieranno. Leao sarebbe disponibile ad andare al Barcellona, ma ad oggi non ci sono in corso né trattative tra i due club, né contatti con Leao. C'è un gradimento da parte di Laporta che però non è unanime all'interno della società catalana. Vedremo cosa succederà, ma sicuramente Leao è un nome da tenere in considerazione per il mercato estivo in uscita del Milan".