Caressa deluso dal Milan: “Pensavo potesse fare di più, ma era importante tornare in Champions”

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Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha commentato la giornata di Serie A e nel farlo ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri e della vittoria conquistata al Bentegodi contro il Verona. Queste le sue parole:

"È una squadra che raggiungerà l'obiettivo molto probabilmente però io pensavo potesse fare un salto in avanti e invece così non è stato. Questo secondo me forse poteva essere nelle caratteristiche della squadra, io penso che qualcosa in più potesse fare, però era molto importante arrivare in Champions e quindi rispetto anche questo pensiero. Gabbia è uno di quelli che è cresciuto di più, ci sono uomini che hanno dato al Milan, Gabbia per l'appunto, Rabiot, Modric, Maignan, altri un po' meno. Però non sono sicuro che, oltre a causa degli infortuni, non sono riusciti a esprimersi perché non troppo liberi ma costretti in un gioco che doveva portare a casa il quarto posto".