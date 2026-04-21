Paraguay, finisce nel sangue il Superclásico: 11 agenti feriti e 31 arresti

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È successo di tutto durante il Superclásico paraguaiano tra Olimpia e Cerro Porteno, tutto ciò che però non riguarda lo sport e il calcio. Come riporta Sportmediaset sul proprio sito, il derby è stato sospeso dopo gli scontri tra gli ultras delle due tifoserie che hanno provocato feriti tra sostenitori e polizia.

L'arbitro Juan Gabriel Benìtez ha sospeso la partita alla mezz'ora a causa degli scontri e dell'invasione di campo da parte di tantissimi tifosi, mentre la polizia sparava proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Il bollettino è pesantissimo: 11 agenti rimasti feriti e 31 arresti tra i tifosi. Il comandante di polizia César Silguero ha affermato che la violenza è iniziata fuori dallo stadio quando i tifosi del Cerro Porteño, squadra ospite, hanno tentato di entrare senza biglietto.