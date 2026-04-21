Garbo sulla corsa Champions: "Mi sembra praticamente chiusa"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo è intervenuto sui più stretti temi d'attualità legati al campionato di Serie A, soffermandosi anche sulla corsa alla Champions League.
La corsa Champions è definitivamente conclusa?
"Mi sembra praticamente chiuso. E la Juve potrebbe puntare al secondo posto che sarebbe straordinario e ascrivibile solo a Spalletti. La svolta della Juve della Roma è stata la partita dell'Olimpico".
Roma, come finirà con Gasperini?
"Fino a venerdì ero convinto che sarebbe rimasto Gasperini, visto quello che ha detto sabato credo che ora vada via. E' una società sempre assente, hanno cambiato 6 allenatori, hanno speso tanto senza andare in Champions. Il problema sono i Friedkin, che non capiscono di calcio e dovrebbero affidarsi a chi ne capisce. Il problema sono loro, non gli allenatori".
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