Sabatini su Verona-Milan: “Prestazione che non lascia contenti, però vincendo ha allungato su Como e Roma”
Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato nel post partita la vittoria del Milan sul Verona, vittoria fondamentale per la corsa Champions arrivata dopo una prestazione non brillantissima. Queste le sue parole:
"Leao deve ricostruirsi nella condizione fisica e psicologica e il risultato di Verona fa sicuramente bene a lui e alla squadra. Il Milan recupera il secondo posto, lo fa al termine di una prestazione sottotono, come tra l'altro è successo altre volte al Milan contro squadre che occupano i posti inferiori della classifica. Resta la considerazione che con 66 punti il Milan allunga su Roma, Como e Atalanta, cioè le vere squadre che possono insidiare per la corsa Champions. Cosa resta al Milan dopo questa partita, resta la considerazione su una prestazione che non può lasciare contenti nessuno, tranne che per il risultato che poi è quello che conta".
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