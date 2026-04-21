MN - Serafini: “Cardinale deve capire che non siamo i Lakers, qui conta vincere”

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Tanti i temi emersi in vista della prossima stagione e del mercato estivo che è sempre più vicino: dalla situazione di Leao e di Massimiliano Allegri fino ad arrivare alla questione del centravanti. In merito a tutto questo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luca Serafini. Di seguito un estratto delle sue risposte.

Su Gerry Cardinale: "Io mi aspetterei che alla fine, per sfinimento, Cardinale capisca che il calcio italiano e il Milan non sono i Los Angeles Lakers o i Chicago Bulls dove alla gente che vinca o che perda non importa, basta che vanno al palazzetto, mangiano l’Hot Dog, si bevono la birra e vanno a casa. Qui non è così. Spero questo quindi, perché c’è stato un accantonamento del club, della curva, che non va bene. Il calcio vive in Italia e nei paesi latini di affezione, di trasporto, di emozioni, non di spettacolo con i pop-corn e la birra”.