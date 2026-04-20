Non è al top ma incide lo stesso: l'assist di Leao a Rabiot nel momento più importante

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Leao, sempre Leao. Il tema più caldo di questo inizio di primavera. Sì, perchè la stagione di Rafa sin qui è stata complicata e ricca di ostacoli, insidie. Una pubalgia cronaca e i tanti, troppi fastidi muscolari lo hanno portato sotto ritmo, sotto standard. Finora 27 presenze e 10 gol, un bottino comunque positivo vista la stagione del portoghese finora. Eppure, in un modo o nell'altro Rafa è tornato protagonista in positivo. Dopo i fischi contro l'Udinese, l'assist a Verona per Rabiot nell'unico fondamentale gol della partita.

SEGNALI DI RIPRESA?

Una prestazione sufficiente, positiva per l'assist e per la voglia messa specialmente nella ripresa. Leao ha provato, ha dato battaglia ma la condizione fisica è evidente. Si può parlare di calcio, di atteggiamento e moduli, ma la freschezza atletica e muscolare è più importante di ogni cosa, e incide sicuramente sulla testa. Non è stato facile per Leao. Errori personali ce ne sono stati, ma quest'anno il numero dieci rossonero ha stravolto il proprio modo di giocare e stare in campo nella testa e idee di Allegri, e non sempre è andata bene. Contro il Verona sì. Assist con bella imbucata per Rabiot, un maestro degli inserimenti e gol. Vittoria e tre punti anche nel segno di Leao.

I NUMERI DI RAFA: SALGONO GLI ASSIST

Come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati, Leao dal 2019/20 in rossonero ha segnato 80 gol ufficiali e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. In questa stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist.