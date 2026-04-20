Akanji: "Ho parlato con il Milan la scorsa estate, ma pensavo che l’Inter fosse una destinazione più adatta a me"

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Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a sportmediaset.it nella quale è tornato anche sull'interesse del Milan che la scorsa estate aveva provato a portarlo a Milanello: "Ho parlato con il Milan in estate, ma pensavo che l’Inter fosse una destinazione più adatta a me. Direi che la scelta ha funzionato. Il mio agente ha trattato con il club, è andata bene così".

Sul finale di stagione, il giocatore svizzero ha invece dichiarato: "Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, dodici punti su Milan e Napoli quando mancano solo cinque giornate, è un'ottima situazione, ma la Coppa Italia è un'altra cosa, non partiamo da nessun vantaggio se non forse quello di giocare in casa, è una semifinale e il Como arriverà a Milano molto convinto, provando a fare il massimo, ma noi vogliamo andare in finale e fare la nostra miglior prestazione".