De Laurentiis è sicuro: "Nessuno meglio di Malagò per il calcio italiano"

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(ANSA) - MILANO, 20 APR - "Stavo partendo per Los Angeles, stavo sull'aereo. Ho chiamato Malagò e gli ho detto 'guarda che tu devi prendere in mano la situazione del calcio italiano perché non c'è nessuno meglio di te. Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai creato il circolo più importante d'Europa, hai venduto Ferrari, Rolls Royce, Maserati a tutto il mondo. L'unico difetto è che sei innamorato della Roma, ma pazienza, sopporteremo anche questo'". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, entrando nella sede della Lega Serie A per l'odierna assemblea dei club a Milano.

"Noi siamo anche stanchi di essere portati per mano da persone che interpretano i ruoli istituzionali per avere un proprio prestigio. Questo non va bene, perché nella vita io dico sempre che la cosa più importante è lavorare, ma per poter lavorare bisogna sapere. Allora nessuno più di un imprenditore che fa impresa e che non fa presa può aggiustare le cose che non funzionano. Quindi il signor Malagò per me dal mio punto di vista è benvenuto". (ANSA).