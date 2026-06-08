Milan, non tutti vogliono scappare: Pavlovic e Jashari vedono nel loro futuro il rossonero

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Pavlovic e Jashari danno assoluta priorità al Milan per la prossima stagione al contrario di tanti giocatori che vengono definiti in uscita.

Tra tutte le notizie che circolano in questo periodo in orbita Milan c'è anche quella della volontà di diversi giocatori di fare le valige e cambiare aria a causa di vari motivi, dall'incertezza societaria alla poca credibilità nel progetto sportivo. Tra tutti questi punti di domanda però ci sono anche poche ma piacevoli certezze. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti Ardon Jashari e Strahinja Pavlovic sono contenti di essere in rossonero e non vedono il loro futuro lontano da Milano.

I due sono reduci da stagioni completamente diverse: il difensore è stato insieme a Modric il migliore, sia per la qualità delle prestazioni sia per la continuità di queste. Lo svizzero invece ha vissuto un'annata negativa, partita male con l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi e finita con delle prestazioni quanto meno rivedibili. Da una parte dunque la voglia di riaffermarsi e di trascinare, dall'altra quella di riscattarsi, accomuna i due nella scelta di vestire i colori rossoneri anche per la prossima stagione, sempre che la nuova società non deciderà il contrario.