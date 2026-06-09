Di Marzio: “L’Atalanta vuole Jashari, piace molto a Giuntoli già dai tempi della Juve”

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Di Marzio rivela che Giuntoli vorrebbe portare Ardon Jahsari all’Atalanta ma serve l’apertura del Milan per la cessione.

Come riportato sul suo profilo X, Gianluca Di Marzio rivela che l'Atalanta è in forte pressing su Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, reduce da una stagione negativa con la maglia del Milan, è molto apprezzato dal nuovo ds dei bergamaschi Giuntoli che vorrebbe portarlo alla corte nerazzurra e che voleva già portarlo alla Juve qualche anno fa. Per ipotizzare un suo trasferimento però serve l'apertura del Milan alla cessione.