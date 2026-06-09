Pellegatti svela: “La prima richiesta di Glasner sarebbe Matetà”

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Carlo Pellegatti svela che se dovesse arrivare Glasner come allenatore la prima richiesta sul mercato sarebbe Matetà per l’attacco.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del possibile approdo di Glasner come prossimo allenatore del Milan e della sua prima richiesta sul mercato. Queste le sue parole

"Glasner vuole ripartire da Matetà, lo ha seguito, ha visto le sue tribulazioni per il ginocchio, il ginocchio è guarito ed è stato convocato con la nazionale francese, quindi daremo un'occhiata particolare a Matetà. Giocatore che non dobbiamo dimenticare sarebbe piaciuto anche ad Allegri. Allegri era rimasto sorpreso del fatto che non c'erano i soldi per il centravanti, poi i soldi del centravanti sono arrivati, ma non è una questione di "L'ha scelto lui, allora a me" non va bene. Allegri è rimasto anche lui sorpreso per i problemi fisici che del resto si sapevano, è rimasto sorpreso che non lo sapessero chi ha preso Matetà, perché già il 10 dicembre sul DailyMail si parlava di un Glasner che aveva qualche dubbio circa l'eventuale operazione al ginocchio. Però la prima richiesta di Glasner sarebbe Mateta".