Vranckx, altro fallimento in Italia: il Sassuolo non lo riscatterà

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Il Sassuolo pare abbia deciso di non riscattare Aster Vranckx, ex centrocampista rossonero e dunque ritornerà al Wolfsburg, squadra proprietaria del cartellino.

Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, la società neroverde pare abbia deciso di non riscattare il giovane centrocampista ex Milan Aster Vranckx. Il belga è arrivato in prestito dal Wolfsburg nell'estate del 2025 e dopo un solo anno ritornerà in Germania. L'ex rossonero ha deluso le aspettative questa stagione e non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare nella gerarchia di Fabio Grosso.

LA SUA STAGIONE IN NUMERI

16 partite giocate

692 minuti

7,6 partite da 90 minuti

0 gol e 0 assist

7 volte subentrato, 9 volte sostituito

