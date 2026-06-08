Marianella: “Arroganza e presunzione rendono Ibra il peggiore dirigente per il momento”

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Marianella commenta l’operato di Ibrahimovic fino a questo momento e afferma che l’arroganza e la presunzione lo stanno rendendo il peggior dirigente al momento.

Massimo Marianella, a Calciomercato - l'originale, ha commentato così il lavoro di Zlatan Ibrahimovic fino ad ora come advisor del Milan. Queste le sue parole

"Lui aveva un'arroganza e una presunzione agonistica che lo ha aiutato a diventare uno dei migliori attaccanti della storia moderna del calcio. Quella stessa arroganza e presunzione lo rende per ora uno dei peggiori dirigenti per quello che ha fatto e per come si è mosso in questa stagione e anche adesso che il Milan prova a mettere un punto a capo per ricostruire e lui rimane come uomo di fiducia di Cardinale, già sconfessa quella che sarebbe la volontà di Cradinale ovvero la scelta Glasner e Rangnick perché lui vorrebbe Pochettino e un suo uomo dentro il Milan".