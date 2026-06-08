Di Marzio: “Il Milan non ha certezze, è ancora tutto bloccato. Il ritardo rispetto alle altre è preoccupante”

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Gianluca Di Marzio commenta la situazione attuale del Milan che è ancora tutta bloccata, sia per quanto riguarda l’allenatore sia per il direttore sportivo.

Durante Calciomercato - l'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione attuale in casa Milan. Queste le sue parole.

"Non ho certezze sul Milan e non le ha neanche il Milan, le altre stanno chiudendo direttori sportivi, allenatori, il Milan è l'unica che non ha accordi definiti. Sta flirtando con Rangnick da giorni ma senza avere il suo ok definito perché anche lo stesso Milan non è convinto di dargli in mano tutta l'area tecnica. C'è poi il discorso relativo all'allenatore, il Milan ha incontrato Glasner che è un uomo di Rangnick ma potrebbe arrivare anche a prescindere dall'austriaco. Il Milan continua le sue consultazioni e i suoi casting, l'augurio per i tifosi è che prima o poi, più prima che poi, il Milan decida di chiudere per una struttura sennò è tutto bloccato. Anche la risoluzione di Allegri con il Milan perché poi possa firmare con il Napoli è bloccata perché non c'è un referente con cui definire la risoluzione. Servono uomini di calcio per far si che il Milan possa andare avanti con tutte le dinamiche per la prossima stagione".