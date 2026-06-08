Ravezzani durissimo su Ibra: "Inadeguato nel ruolo che si è auto assegnato acquistando azioni Redbird"

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Fabio Ravezzani punge aspramente Zlatan Ibrahimovic. Il commento del giornalista sul rendimento dello svedese come dirigente

Giugno sta scorrendo velocemente, ed incredibilmente il Milan si trova non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un allenatore. Un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato? Ma soprattutto con quale allenatore? Tutte domande che ad oggi non sembrano, purtroppo avere risposta. Di questo e molto altro ha voluto commentare così Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televisivo.

RAVEZZANI PUNGE IBRAHIMOVIC

"Il fatto che lo svedese non colga lo stato d'ansia e quasi disperazione dei tifosi del Milan denota quanto sia inadeguato nel ruolo che si è auto assegnato acquistando azioni Redbird. Ancor più grave che Cardinale non faccia qualcosa di fronte a questo disastro mediatico".