Villas-Boas su Leao: "Come talento non è secondo a nessuno. Mi auguro sia protagonista al Mondiale"
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André Villas-Boas, presidente del Porto, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Rafael Leao: "Come talento Leao non è secondo a nessuno. La nostra nazionale è a un punto di svolta perché attualmente è composta dalla ‘generazione d’oro’ e da giovani interessanti che non a caso giocano nelle principali leghe europee. Probabilmente sarà l’ultimo Mondiale di CR7, ma con Cristiano... mai dire mai: in fondo non sarei del tutto sorpreso di vederlo in campo anche nel 2030.
La squadra c’è, idem le possibilità di disputare un grande Mondiale. Mi auguro che Leao sia protagonista, che ci aiuti a colmare il gap con la Francia, la favorita alla luce dei tanti talenti che ha, e a lottare con Spagna, Argentina e Brasile".
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